Забарному доведеться грати в одній команді з росіянином

Російський воротар Матвій Сафронов відмовляється покидати "Парі Сен-Жермен", бо йому подобається у Парижі. Про це пише видання L’Équipe.

Матвій Сафонов

Керівництво ПСЖ намагалося позбутися російського голкіпера у літнє трансферне вікно, але він відхилив усі пропозиції.

Проте він все ще може залишити ПСЖ. Раніше ЗМІ писали, що керівництво "Парі Сен-Жермен" обіцяло продати Сафонова задля переходу у команду українського центрбека Іллі Забарного.

Нещодавно клуб підписав Люку Шевальє, який, як очікується, буде основним голкіпером в разі відходу італійця Джанлуїджі Доннарумми. Голкіпер відмовився підписувати новий контракт, а чинний завершується за рік.

Доннарумма не увійшов до заявки команди на матч за Суперкубок УЄФА, у якому ПСЖ зіграє з англійським "Тоттенгемом".

У ПСЖ ще є два голкіпери у складі – це 24-річний іспанець Арнау Тенас та 19-річний бразилець Ренато Марін.

ForUA нагадує, 12 серпня ПСЖ оголосив про перехід Іллі Забарного. Футболіст збірної України уклав контракт із клубом з Парижа терміном на п’ять років.

 Автор: Сергій Ваха

