Вдруге за чотири дні дрони СБУ вдарили по заводу в Татарстані

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «А» СБУ повторно вдарили по логістичному хабу в Росії, де зберігаються готові до використання безпілотники типу Shahed, а також іноземні компоненти до них.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Склад розташований у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, що за 1300 кілометрів від території України.

Зняті місцевими відео підтверджують ураження хабу. У його приміщеннях зафіксували осередки займання.

«Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для “шахедного” терору України», — зауважили в СБУ та пообіцяли, що операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі.

Зазначимо, що попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на цей військовий об’єкт РФ відбулася лише кілька днів тому, 9 серпня.