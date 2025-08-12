На Покровському напрямку ЗСУ намагаються знищити всі ворожі ДРГ, які проникли в тил

Декілька груп російських військових, які напередодні проникли у населених пунктах Золотий Колодязь, Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр на Покровському напрямку, вже знищені. Виділено додаткові сили для блокування окупантів.

Про це повідомив Суспільному речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"Декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти — Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта — в процесі знищення", — повідомив Андрій Ковальов.

Речник додав, що рішенням Головнокомандувача ЗСУ виділено додаткові сили та засоби та сплановано заходи для блокування груп противника у районі.

"Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон", — сказав Андрій Ковальов.

За даними речника, на Покровському напрямку окупанти зосередили понад 110 тисяч особового складу.