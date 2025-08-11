Трамп прокоментував заяву Зеленського щодо територіальних питань

Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення аргументами президента України Володимира Зеленського щодо необхідності внесення змін до Конституції для здійснення територіальних обмінів у рамках можливого мирного договору.

Про це Трамп повідомив під час спілкування із журналістами 11 серпня.

Президент США висловився щодо перспектив переговорів з Росією. Він зазначив, що має “хороші стосунки” з Володимиром Зеленським, проте він не погоджується з його діями, бо, за словами Трампа, “ця війна не мала початися”.

Президент США невдоволений поясненнями президента України щодо обмежень, які існують для можливих переговорів з РФ.

– Мене трохи здивував той факт що Зеленський сказав, що йому потрібне буде конституційне погодження – тобто він отримав погодження, щоб почати війну і вбивства, але треба погодження для обміну територіями. Тому що буде деякий обмін територіями, я знаю це від Росії і розмов з усіма, і це буде на краще для України, – зазначив Трамп.

Він додав, що потенційна угода означатиме “дещо погане для обох сторін”.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна не погодиться на територіальні поступки Росії під час мирних переговорів.