СБУ зняла обвинувачення з російського актора, який підтримував окупацію Криму

Російський актор Олексій Панін заявив, що Служба безпеки України закрила кримінальне провадження проти нього та виключила з бази розшуку. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що вперше за десять років він «більше не є ворогом України».

Панін прокоментував свою участь у проросійських акціях у Криму 2014 року, коли він розмахував російським прапором і вигукував «Крим наш». «У той час я був абсолютно зомбованим дебілом. Я вірив, як і мільйони моїх співгромадян, Соловйову», — пояснив він свою поведінку.

Тоді актору було пред’явлено обвинувачення у посяганні на територіальну цілісність України. Водночас, за його словами, останні кілька років він публічно вибачався перед українцями, пояснюючи, що діяв під впливом російської пропаганди.

«І в Росії я терорист і екстреміст, і в Україні був ворог народу. Слава Богу, все це тепер позаду. Слава Україні!» — підсумував Панін.

Зараз актор проживає у США. Водночас у Росії його заочно засудили до шести років колонії за «виправдання тероризму» через схвальні коментарі про підрив Кримського мосту.