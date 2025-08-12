Віртуальний саміт: Європа готує спільну позицію для Трампа

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив проведення 13 серпня серії онлайн-перемовин європейських лідерів, присвячених підготовці до зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Мерца, учасники обговорять інструменти тиску на Росію, перспективи мирних переговорів, питання територіальних претензій та гарантій безпеки. До діалогу долучаться Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, керівники Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та України, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради та генеральний секретар НАТО. Єврокомісія вже підтвердила участь фон дер Ляєн.

Переговори відбудуться у три етапи:

- обговорення за участю лідерів ЄС, генсека НАТО та президента України;

- окрема зустріч із президентом США та віцепрезидентом за участю європейських лідерів і Володимира Зеленського;

- заключний раунд у форматі “коаліції рішучих” під головуванням Німеччини, Великої Британії та Франції.

Як повідомляло раніше ForUa, Путін заявив, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можлива, але для неї «мають бути створені умови».