Кордон під рекордним навантаженням: українці встановили новий міграційний рекорд

Пасажиропотік на кордоні України з країнами ЄС у перший тиждень серпня сягнув рекордних з початку повномасштабної війни 778 тисяч осіб, повідомила Держприкордонслужба. Це на 1,6% більше, ніж тижнем раніше, і перевищує попередній максимум у 737 тисяч, зафіксований торік у серпні.

За цей період кордон на виїзд перетнули 376 тисяч осіб, на в’їзд — 401 тисяча. Найінтенсивніший рух фіксується у вихідні — від 123 до 129 тисяч перетинів щодня.

Потік авто також зріс — до 142 тисяч одиниць, хоча кількість машин із гуманітарною допомогою зменшилась до 538. У Львівській області пасажиропотік зріс на 40% із початком літа, а у вихідні навантаження на пункти пропуску збільшується ще на 16%.

Найбільші черги зафіксовані у "Краківці", "Шегинях" та "Устилузі". На польському кордоні найбільше авто очікувало в "Устилузі" (60 машин), на словацькому — в "Ужгороді" (35), а на румунському — у "Порубному" (60).

За даними НБУ, нині за межами країни перебуває близько 5,8 млн українських мігрантів.

Як повідомляло раніше ForUa,цього року з України вже виїхали та не повернулись понад 3 млн. громадян.