Цьогоріч з України вже виїхало та не повернулось понад 3 млн. громадян, – Опендатбот

За перші пів року 2025-го український кордон перетнули понад 16 млн разів (статистика включає як виїзди, так і в'їзди). Загалом 85% записів припадають на громадян України, з яких 250 тис. осіб не повернулися. Цей показник у 1,6 менший, що зафіксували за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Державної прикордонної служби України. Зазначається, що загалом з січня по червень включно з України виїхали та в'їхали 16,47 млн разів, що на 4% більше, аніж за перше півріччя-2024.

Хто перетинає кордон найчастіше

Абсолютна більшість зафіксованих (тобто не враховуючи нелегальні перетини кордону, зокрема й через тимчасово окуповані території) випадків перетину (14,08 млн, або ж 85% записів) припадає на українців. Ця статистика включає громадян, які з січня по червень:

виїхали з України – 7,17 млн;

повернулись – 6,92 млн.

"Таким чином, цьогоріч країну покинуло на 250 тисяч осіб більше, ніж повернулося. Втім, це у 1,6 раза менше, ніж за аналогічний період торік: тоді різниця складала 404 тисячі. Загалом від початку повномасштабної виїхало та не повернулось понад 3 мільйони громадян", – зазначили аналітики.

В середньому українці щомісяця перетинають кордон 2,35 млн разів. Втім на землі статистика є нерівномірною: найрідше громадяни робили це у лютому (1,78 млн), а найчастіше – у червні (3,13 млн). Загалом червень, липень та серпень – пікові місяці, коли фіксується третина всіх перетинів кордону за увесь рік.

ЄС збільшує плату за в'їзд

Незабаром українцям та іншим громадянам третіх країн стане дорожче потрапити до Європейського Союзу. Це пов'язано з планами Єврокомісії підвищити плату за в’їзд з 7 до 20 євро (тобто майже до 1000 грн за актуальним курсом) у межах ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) – електронної системи попередньої авторизації подорожей

Чинний тариф було встановлено ще у 2018 році, тому нині він вже не відповідає сучасним витратам через значне зростання інфляції та впровадження нових функцій у цифрову архітектуру ЄС, які потребують додаткового фінансування. Запропонований рівень в 20 євро є співмірним з аналогічними системами в інших країнах, зокрема США та Великій Британії.

Збір є єдиноразовим і розповсюджуватиметься на громадян країн, які вже мають право на безвізовий в’їзд. Водночас від сплати звільнятимуться:

особи до 18 та після 70 років ;

; члени сімей громадян ЄС ;

; члени сімей громадян країн, які мають право на вільне пересування в ЄС.

Також ForUA.com повідомляв, що з 12 жовтня в ЄС почне діяти система в'їзду/виїзду EES, яка замінить штампи у паспорті цифровим збором біометричних даних під час перетину кордону. Вона працюватиме автоматично та охопить 29 країн, значно спрощуючи контроль і підвищуючи безпеку.