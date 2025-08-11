У Польщі звинуватили громадянку України у відправленні посилки-бомби

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) висунуло звинувачення громадянці України у причетності до відправлення посилки з вибухівкою. Разом із нею у справі фігурують ще одна українка та двоє громадянок РФ. За даними слідства, посилка-бомба могла «завдати значної шкоди критичній інфраструктурі». Про це повідомляє Reuters.

Звинувачення висунуті Крістіні С., яка, за даними агентства, у липні 2024 року відправила через кур’єрську компанію пакунок, що містив вибухівку, електродетонатори та інші компоненти для так званої «спрямованої бомби».

Посилку вчасно виявили на поштовому складі в місті Лодзь і знешкодили.

Наразі невідомо, чи пов’язаний цей інцидент із серією вибухів на кур’єрських складах у Великій Британії, Німеччині та поблизу Варшави, які сталися в липні 2024 року.

Європейські спецслужби покладають відповідальність за ті події на Росію і перебувають у стані підвищеної готовності. У справі про посилку-бомбу затримано двох осіб.