﻿
Свiт

Питання безпеки: Навроцький обговорить із Трампом розміщення військ США на території Польщі

Питання безпеки: Навроцький обговорить із Трампом розміщення військ США на території Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом, яка має відбутися у Білому домі на початку вересня, обговорить питання безпеки та відносин з Україною, а також розміщення військ США на території Польщі. Про це повідомив речник польського президента Рафал Лескевич в ефірі PAP.

За його словами, це буде "перший великий закордонний візит" Навроцького.

– Це надзвичайно важливо, оскільки, з одного боку, ми є східним флангом НАТО, а з іншого – важливим економічним і політичним партнером для України загалом, – наголосив Лескевич.

Він зауважив, що питання безпеки охоплять, серед іншого, розміщення американських військ у Польщі.

Раніше Навроцький говорив, що на початку свого президентства, крім Вашингтона, хотів би відвідати Ватикан. Ймовірно, це станеться саме дорогою до США.

Лескевич сказав, що наразі триває підготовка перших візитів, наголосивши, що Навроцький обов’язково візьме участь у 80-й сесії Генасамблеї ООН, але деталі інших візитів "поки що не розголошуються".

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ПольщаВС СШАДональд ТрампКароль Навроцький
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Литовська армія проводить навчання біля кордону з Білоруссю
Свiт 11.08.2025 17:08:38
Литовська армія проводить навчання біля кордону з Білоруссю
Читати
Два військові китайські кораблі зіткнулися в Південнокитайському морі
Свiт 11.08.2025 16:50:43
Два військові китайські кораблі зіткнулися в Південнокитайському морі
Читати
Дівчину, яка випала з 9 поверху під час ракетної атаки, виписали з лікарні
Столиця 11.08.2025 16:36:52
Дівчину, яка випала з 9 поверху під час ракетної атаки, виписали з лікарні
Читати

Популярнi статтi