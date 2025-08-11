﻿
До суду передана справа російського військового, який розстріляв двох цивільних

Поліція завершила розслідування і передала до суду справу військового РФ, який у березні 2022 року в Гостомелі погрожував людині зброєю та вбив двох цивільних.

Правоохоронці Київщини закінчили розслідування щодо військового з російської армії, який під час окупації у березні 2022 року в селищі Гостомель погрожував зброєю одному чоловіку і поранив його, але він залишився живий.

Того ж дня цей солдат застрелив двох інших цивільних біля приватного будинку. Обидва загинули на місці.

Поліція передала справу до суду за статтями про жорстоке поводження з мирним населенням і умисне вбивство під час війни.

Слідство проводили поліція Київщини і прокуратура області, а підтримку надавали працівники карного розшуку Нацполіції.

Правоохоронці продовжують збирати докази воєнних злочинів, які скоювали окупанти на території Київщини.

 Автор: Богдан Моримух

РФ суд поліція армія РФ воєнний злочинець воєнний злочин Нацполіція
