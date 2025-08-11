﻿
Суспiльство

Зеленський доручив значно збільшити фінансування бойових підрозділів

Президент Володимир Зеленський оголосив про низку рішень щодо питань, які порушували військовослужбовці.

Про це він написав у соцмережах за підсумками Ставки верховного головнокомандувача.

Так, пікапи, квадроцикли й іншу таку техніку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам. Найближчим часом урядовці формалізують рішення в документах, щоб уже в серпні зʼявилася така можливість.

«Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді», — сказав Зеленський.

Також було доручено значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, «і так, щоб це було справедливо». За оновленими правилами, 7 мільйонів гривень бригаді виділятимуть із розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях.

«Тобто це зростання на десятки мільйонів гривень», — написав Зеленський.

Окрім того, уряд змінить документи для значного спрощення й цифровізації списання майна. Скорочуються також терміни списання.

«Ще одне чутливе питання — щодо процедури нагородження. На жаль, часто таке буває, що час між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну — це кілька місяців, пів року та навіть більше. Доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження й бюрократію, будуть модернізовані документи про нагороду», — зазначив президент.

За його словами, Міністерство оборони вже напрацювало пропозиції, як це зробити та що скоротити, тож найближчим часом будуть реалізовані зміни.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

арміяЗСУфінансуванняБПЛАВолодимир Зеленськийпікапи
