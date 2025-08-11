США пообіцяли обговорити зустріч Трампа з Путіним з європейськими союзниками

Сполучені Штати пообіцяли консультуватися з європейськими партнерами перед можливими зустрічами з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після своєї зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Про це пише The Guardian, інформує ForUА.

Туск зазначив, що розмова з Трампом була "дуже, дуже багатообіцяючою" і що це питання є ключовим для європейських лідерів, які прагнуть зберегти єдність у своєму підході до Росії.

Важливість територіальної цілісності України

За словами Туска, він наголосив на важливості територіальної цілісності України, підкресливши, що це не лише питання солідарності, а й питання безпеки всієї Європи.

"Польщі та нашим європейським партнерам має бути ясно, що кордони не можна змінювати силою, і що Росії не можна дозволити отримувати вигоду зі свого вторгнення в Україну", – заявив Туск.

Він також додав, що європейські лідери "зберігають єдність у своїх підходах" до цього питання та не приймуть російських вимог, які, по суті, є спробою анексії українських територій.

Застереження для Росії та принцип "Нічого про Україну без України"

Туск застеріг Росію від думки, що вона може безкарно оскаржувати кордони інших країн. Він нагадав про історичний досвід Польщі, яка часто ставала жертвою рішень, ухвалених великими державами без її участі.

"Історія знає... що коли великі держави ухвалювали рішення щодо інших країн без участі цих країн у переговорах, наслідки були серйозними", – підкреслив Туск, повторивши принцип "Нічого про Україну без України".

Нагадаємо, раніше Сенатор Грем зазначив, що для миру між Україною і Росією можливий "певний обмін територіями".