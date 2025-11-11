На Вінниччині викрили розкрадання на закупівлях для ЗСУ

Керівництво одного з підрозділів Сил логістики ЗСУ підозрюється в організації корупційної схеми. У 2022 році вони закупили 1400 двоярусних ліжок за значно завищеною ціною. При цьому ліжка не відповідали технічним характеристикам, повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Наразі ж, за клопотанням БЕБ, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно групи осіб, яка складалася із семи учасників. Вони підозрюються у розтраті коштів під час військових закупівель.

Серед обвинувачених є посадовці одного з регіональних підрозділів командування Сил логістики ЗСУ, включно з його керівником. До групи також увійшли директори кількох приватних компаній.

Слідство встановило, що наприкінці 2022 року зловмисники організували схему постачання для армії. Вони закупили армійські ліжка, які не відповідали необхідним технічним вимогам.

Зловмисники уклали договір на купівлю 1400 двоярусних ліжок без проведення тендеру. Ціна закупівлі значно перевищувала ринкову вартість.

Державний бюджет зазнав збитків на суму понад 2,7 мільйона гривень внаслідок цих шахрайських дій. Під час досудового розслідування значну частину завданих збитків вдалося частково відшкодувати.

Дії учасників групи кваліфіковано як організація та пособництво у розтраті чужого майна. Це зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою, в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).