Україна отримає понад 11 мільярдів у 2026 році

Уряд Німеччини хоче збільшити підтримку України для захисту від російської агресії до 11,5 млрд. євро наступного року.

Відповідне положення передбачене у поданні Міністерства фінансів для остаточного обговорення проекту бюджету на 2026 рік у Бюджетному комітеті, повідомляє ntv.

Минулого тижня урядові джерела повідомили, що додаткові гроші призначені на артилерію, безпілотники та бронетехніку, а також заміну двох зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Бюджетний комітет Бундестагу збереться у четвер на так звану фінальну сесію, щоб внести останні штрихи до проекту бюджету на 2026 рік.