﻿
Економіка

Україна отримає понад 11 мільярдів у 2026 році

Україна отримає понад 11 мільярдів у 2026 році

Уряд Німеччини хоче збільшити підтримку України для захисту від російської агресії до 11,5 млрд. євро наступного року.

Відповідне положення передбачене у поданні Міністерства фінансів для остаточного обговорення проекту бюджету на 2026 рік у Бюджетному комітеті, повідомляє ntv.

Минулого тижня урядові джерела повідомили, що додаткові гроші призначені на артилерію, безпілотники та бронетехніку, а також заміну двох зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Бюджетний комітет Бундестагу збереться у четвер на так звану фінальну сесію, щоб внести останні штрихи до проекту бюджету на 2026 рік.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

грошіУкраїнаНімеччина
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Як швидко сплатити штрафи ПДР онлайн та перевірити поліс автоцивілки?
Суспiльство 11.11.2025 12:03:04
Як швидко сплатити штрафи ПДР онлайн та перевірити поліс автоцивілки?
Читати
«Укрзалізниця» розширила маршрут міжнародного потяга
Економіка 11.11.2025 11:53:59
«Укрзалізниця» розширила маршрут міжнародного потяга
Читати
116 мільйонів за добу: Майкл Джексон знову побив рекорд
Культура 11.11.2025 11:32:10
116 мільйонів за добу: Майкл Джексон знову побив рекорд
Читати

Популярнi статтi