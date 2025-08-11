Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україна та Росія, ймовірно, муситимуть провести певний обмін територіями для припинення війни. Цю заяву він зробив в ефірі телеканалу NBC News, інформує ForUА.

За словами Грема, цей крок можливий лише після того, як Україна отримає надійні гарантії безпеки.

"Хочу бути з вами чесним: Україна не вижене кожного росіянина, а Росія не візьме Київ, тож у підсумку буде певний обмін територіями", — заявив сенатор.

Грем наголосив, що Путін повинен зрозуміти наслідки, якщо спробує напасти на Україну втретє.

Заява сенатора щодо обміну територіями є значною зміною його попередньої позиції. У 2023 році Грем стверджував, що "війни не закінчуються шляхом передачі територій агресору" і попереджав, що Путін не зупиниться на Україні, що може збільшити ризик втягнення НАТО у війну.

На уточнююче питання щодо цих попередніх заяв, Грем зауважив, що США та союзники повинні продовжувати постачати зброю Україні, розмістити частину європейських сил на її території та сприяти "економічній інтеграції".

