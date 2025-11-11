В Україні подали перший позов проти окупантів за екологічні збитки

Державна екологічна інспекція у Сумській області ініціювала перший в Україні судовий процес щодо стягнення екологічних збитків з військових посадовців РФ. Позов спрямований проти керівного складу збройних формувань Росії, яким СБУ вже заочно оголосила підозри, повідомляє Державна екологічна інспекція у Сумській області.

Відповідачами у цій справі є особи, які у 2022 році керували збройним вторгненням на Сумщину та мали забезпечити повну окупацію області, а саме:

Олександр ЖУРАВЛЬОВ – генерал-полковник, командувач Західного військового округу РФ;

Олексій ЗАВІЗЬОН – генерал-лейтенант, перший заступник командувача Західного військового округу РФ;

Олег МАКОВЕЦЬКИЙ – генерал-лейтенант, командувач 6-ї армії ВПС і ППО;

Юрій ПОДОПЛЄЛОВ – генерал-лейтенант, начальник штабу 6-ї армії;

Денис КУЛЬША – генерал-майор, командувач 105-ї змішаної авіаційної дивізії;

Володимир ФЕДОСЄЄВ – полковник, командир 14-го винищувального авіаполку.

Слідством було встановлено, що перелічені воєнні злочинці ухвалювали рішення та віддавали накази про бомбардування Сумської міської громади.

Зокрема, увечері 7 березня 2022 року літаки Су-30СМ, цинічно порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, скинули на територію громади щонайменше 9 фугасних авіаційних бомб (ФАБ-500). Внаслідок атаки загинуло понад 20 мирних людей, серед яких були діти. У Сумах було вщент зруйновано частину приватного сектору, а в Битиці пошкоджень зазнали житлові будинки і база відпочинку.

Фахівці Державної екологічної інспекції у Сумській області обстежували місця ворожих атак та фіксували шкоду, заподіяну довкіллю. Вони встановили, що на території ДП “Сумське лісове господарство” повністю знищено частину лісового масиву – понад 200 дерев було понівечено без жодних шансів на відновлення росту. За оцінкою Інспекції, загальна сума збитків за цим фактом перевищила 1,7 млн гривень.

На основі задокументованої інформації, Інспекція подала до Сумського районного суду позовну заяву щодо стягнення з російських генералів шкоди, заподіяної внаслідок знищення лісових насаджень.