Британсько-угорський письменник здобув Букерівську премію-2025

Британсько-угорський письменник Девід Салай став переможцем Букерівської премії-2025 за свій шостий роман «Плоть» («Flesh»), який визнано найкращою англомовною книгою року. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Переможця оголосили на урочистій церемонії в Лондоні, на яку були запрошені всі шестеро авторів із короткого списку (шортлиста). Найкращу книгу зі сцени назвав голова журі, відомий письменник Родді Дойл.

Хто такий Девід Салай

Девід Салай народився у Канаді в родині угорця та канадійки. У дитинстві він багато переїжджав, жив у Бейруті, а згодом у Лондоні. Пізніше письменник мешкав в Угорщині, а зараз постійно проживає з родиною у Відні, Австрія.

Його літературна кар’єра включає п’ять попередніх романів, але саме шостий твір, «Плоть», здобув світове визнання та найпрестижнішу літературну нагороду.

Про роман «Плоть»

Книга розповідає історію 15-річного підлітка з Угорщини, який вимушено стає водієм та охоронцем багатих людей у Лондоні. Роман описує похмурі, складні реалії життя підлітка та його непрості моральні вибори.

Журі Букерівської премії відзначило, що найбільше захоплення від прочитання викликали глибина та непередбачуваність сюжету. Сам автор зізнався, що робота над книгою була для нього емоційно складною та ризикованою.

Значення нагороди

Букерівська премія — одна з найвпливовіших літературних нагород світу, яка щороку відзначає найкращі романи, написані англійською мовою та опубліковані у Великій Британії чи Ірландії. Перемога Девіда Салая додає нового імпульсу його творчості та привертає увагу до сучасної британсько-угорської літератури.