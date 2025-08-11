Віта Присяжнюк і БФ молодіжної ініціативи «Надія» долучилися до круглого столу в рамках V Київського форуму волонтерів

У Києві відбувся круглий стіл у межах V Київського форуму волонтерів на тему «Громади і волонтери: співпраця заради перемоги». До участі в обговоренні долучилася співзасновниця Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Віта Присяжнюк, повідомляє ForUA.

Організаторами заходу виступили Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад», Громадська спілка «Київський форум волонтерів» та Громадська рада при КМДА.

У заході взяли участь голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, директорка проєктного офісу Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» Тетяна Нехайчук та голова правління Асоціації ОТГ Олександр Корінний.

Під час круглого столу учасники обговорили результати дослідження та опитування голів громад і старост щодо нагальних потреб у період воєнного стану. Окрема увага була приділена питанням координації дій між волонтерськими ініціативами та органами місцевого самоврядування, актуальним викликам і практичним рішенням у сфері надання допомоги.

Віта Присяжнюк презентувала діяльність Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», який з початку повномасштабного вторгнення зосередився на трьох ключових напрямках: підтримці Сил оборони, допомозі медичним закладам і підтримці людей.



«Ми працюємо там, де громади не можуть впоратись самотужки — доставляємо техніку захисникам, медичне обладнання в лікарні і стабпункти, передаємо гуманітарну допомогу. Наша сила — у співпраці з місцевим самоврядуванням, іноземними фондами, волонтерами та громадськими організаціями. Лише разом ми можемо системно й ефективно відповідати на виклики війни», — наголосила Віта Присяжнюк.



За словами Віти Присяжнюк, фондом «Надія» на чолі з головою наглядової ради Валерієм Дубілем вже реалізовано понад 300 гуманітарних місій на передову. Передано більше 300 РЕБ-систем, сотні Starlink, зарядних станцій, генераторів, тепловізорів, автомобілів та БПЛА. Значна частина зусиль спрямована на медичну підтримку: більше 200 апаратів для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse, а також УЗД, рентген-апарати, гастроскопи, КТ, МРТ, монітори пацієнтів та інше критичне обладнання. Також фонд опікується переселенцями, малозабезпеченими родинами й пенсіонерами. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.



Учасники круглого столу домовилися про подальше посилення взаємодії громад, волонтерських організацій та державних інституцій задля ефективної відповіді на виклики війни.



«Спільна робота громад і волонтерів — це сила, яка тримає країну в найважчі часи», — зазначив Геннадій Кривошея, голова Громадської ради при КМДА.