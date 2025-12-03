Старі обличчя — нові схеми? Київ збільшує медичний бюджет, але першою покупкою став супердорогий кіберніж

Київська медицина отримала +500 млн грн, і першим великим придбанням став кіберніж американського виробника Accuray вартістю 360 млн грн.

Хоча вартість апарату трохи більше 4,5 млн. євро за останню модель. Про це заявила голова профільної комісії Київради Марина Порошенко, пише Lenta.UA.

Кіберніж: прорив чи розкіш?

КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» оголосив Prozorro-тендер на закупівлю лінійного прискорювача CyberKnife — апарата, який у світі виробляють у кількості менш ніж 50 одиниць на рік.

Лікарі-онкологи, з якими поспілкувалися, здивовані: «Це обладнання використовують у менш ніж 10% випадків. За ці гроші можна купити 4–5 стандартних прискорювачів і реально скоротити черги».

Поставка "до кінця 2025 року"… за кілька тижнів?

За тендером обладнання має надійти вже до кінця грудня 2025 року — надто швидко для апарата, який виробляється індивідуально і довго.

Це викликає підозри:

переможець уже визначений;

апарат давно лежить на складі й чекає відвантаження.

Це ставить під сумнів саму ідею конкурентних торгів в Україні.

Віденьський "куратор" і сумнівні постачальники

Ситуація з «кіберножем» висвітлює глибші проблеми у роботі нового керівництва Департаменту охорони здоров’я КМДА, очолюваного Тетяною Мостепан. Йдеться не лише про неекономне використання бюджетних ресурсів, але й про продовження співпраці з постачальниками, які роками фігурують у корупційних скандалах.

Після призначення Мостепан департамент провів процедури закупівель на суму близько 200 мільйонів гривень, де, за інформацією ринку, 70-80% переможців тендерів належать до орбіти Германа Фісталя. Цей донецький бізнесмен відомий у правоохоронних органах і вийшов під заставу у 200 мільйонів гривень після підозри НАБУ у справі про закупівлю для «Національного інституту раку».

Залишок тендерів (20-30%) дістався Миколі Беззубенку, який також має скандальне минуле в СБУ та корупційні історії з обладнанням для діалізу.

Куратором цієї схеми, за чутками, є Олександр Добровський, який перебуває у державному розшуку за оборудки з медичним обладнанням і системою «відкатів» ще з часів Черновецького. Попри це, він, імовірно, продовжує керувати закупівлею медичного обладнання коштом міського бюджету, керуючи процесом із Відня. Учасники ринку вважають, що за купівлею дорогого "кіберножа" також стоїть саме він – ідея проста: "освоїти" значні бюджетні кошти одним пострілом і отримати непогані "чайові".