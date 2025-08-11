﻿
Суспiльство

Погода 11 серпня: переважно без опадів, подекуди - незначне похолодання

Сьогодні короткочасні дощі з грозами очікуються на Лівобережжі, на решті території Україні буде без опадів. Вітер - південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на південному сході - місцями пориви 15-20 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря на півдні +28-33°; у більшості західних, північних та Вінницькій областях +20-25°,на решті території + 23-28°

У Києві та області – мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер - південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці +22-24°,  в області +20-25°.

 

 

 

 

