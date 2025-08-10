Ми припиняємо фінансування війни в Україні і прагнемо до мирного врегулювання конфлікту, — Венс

США припиняють фінансування війни в Україні і прагнуть до мирного врегулювання конфлікту. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс в інтерв’ю Fox News.
США прагнуть до врегулювання війни в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення, сказав Венс.
Віцепрезидента також сказав :
- Зустріч Путіна з Зеленським перед зустріччю з Трампом не була б продуктивною.
- Ми підтримуватимемо відкритий діалог з Україною та Зеленським.
- Ми закінчили фінансувати бізнес на війні в Україні. Тепер ми прагнемо мирно врегулювати це питання.
Автор: Сергій Ваха