Повернення на Землю: Капсула з екіпажем місії Crew-10 успішно приводнилася поблизу Каліфорнії

Капсула Crew Dragon від компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту приводнилася поблизу узбережжя американського штату Каліфорнія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.

Екіпаж місії Crew-10 успішно повернувся на землю у суботу о 18.33 за київським часом, коли капсула Crew Dragon здійснила посаду поблизу узбережжя міста Сан-Дієго у Каліфорнії.

Crew-10 - вже 10-а оперативна місія за участі астронавтів, яку SpaceX відправила на Міжнародну космічну станцію і повернула назад для NASA.

Членами екіпажу були астронавтки Анна Макклейн та Ніколь Айерс з NASA, Такуя Оніші з JAXA (Японського агентства аерокосмічних досліджень) та Кирило Пєсков з Роскосмосу.

Загалом вони знаходилися на МКС майже п’ять місяців перед поверненням на Землю. Їхній запуск у космос відбувся 14 березня.

Це було перше повернення місії SpaceX з екіпажем на Землю в Тихому океані, адже усі попередні подібні місії здійснювали приводненням поблизу узбережжя Флориди.

