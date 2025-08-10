Новий Covid-штам Stratus вирує в Україні: вірус зафіксований вже у восьми областях, які симптоми

Новий штам коронавірусу Stratus поширюється швидше, ніж Omicron і вже зафіксований у восьми областях України.

Про це повідомив виконуючий обов’язки гендиректора Центру громадського здоров’я України Олексій Даниленко.

Як зазначив Даниленко, наразі коронавірус Stratus – це один з двох найпоширеніших у світі. Другий за популярністю – штам NB.1.8.1 (Nimbus), але його в Україні поки що немає.

За словами епідеміолога, станом на 16 липня симптоми коронавірусу були виявлені у пацієнтів у восьми областях України. А саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській, Запорізькій та Полтавській, а також у Києві та області.

– За наявними у лікарів даними, новий тип вірусу поширюється швидше, ніж вже відомий українцям Omicron, але, водночас, не призводить до тяжкого перебігу хвороби, – сказав Даниленко.

За його словами, в більшості випадків єдиний симптом, який спостерігається у хворих, – це хрипи у верхніх дихальних шляхах.

Експерт каже, що поки що немає ніякої катастрофічної ситуації з Covid-19 – медична система не перевантажена хворими. Сплеск захворюваності влітку відбувається щороку.

Даниленко ще раз підкреслив, що єдиним ефективним способом боротьби з вірусом є вакцинація проти Covid-19.

Більшості людей достатньо зробити щеплення один раз на рік, щоб уберегти себе від захворювання.

Ревакцинація через півроку потрібна тільки людям, які знаходяться в зоні ризику отримати більш важкий перебіг хвороби.

Це можуть бути українці з хронічними захворюваннями, слабким імунітетом, люди похилого віку старше 60 років, вагітні та люди, які постійно перебувають у зоні підвищеного ризику через роботу – наприклад, медики, лікарі, військові тощо.