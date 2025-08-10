Роз'яснення Міноборони: особливості направлення заброньованих військовозобовʼязаних на ВЛК

Міністерство оборони України роз’яснило особливості направлення заброньованих військовозобовʼязаних на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією (ВЛК).

Міноборони нагадало, що особливості направлення заброньованих військовозобовʼязаних на ВЛК визначені "Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", який регулюється постановою Кабінету міністрів від 16 травня 2024 року № 560.30.

У Міноборони наголосили, що військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на ВЛК.

Винятками є випадки, коли військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням приймаються на військову службу за контрактом, були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку) або самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

