Путін запропонував частковий режим тиші напередодні зустрічі з Трампом, – The Economist

Російський диктатор Володимир Путін запропонував частковий режим тиші напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, яка запланована на 15 серпня.

Як повідомляє The Economist з посиланням на джерела, Путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні зустрічі з Трампом.

За даними джерел, російський диктатор нібито натякнув на готовність до ширших домовленостей, які визначатимуть, як у кінцевому підсумку може виглядати угода щодо України.

У виданні звертають увагу, що позиції України, Росії та США, як і раніше, дуже сильно розходяться. Водночас існують сумніви щодо справжніх намірів Путіна, поки тривають російські обстріли по Україні.

За інформацією джерел, Путін під час зустрічі зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом заявив, що погодиться зупинити бойові дії тільки в разі добровільного відведення ЗСУ до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Фактично так російський диктатор здобуде перемогу в Україні, яку окупанти не змогли вибороти на полі бою, зазначають у виданні.

У відповідь президент України Володимир Зеленський назвав такі умови неприйнятними.

Реальних гарантій закінчення війни в Україні глава Кремля поки не надав, зазначають у Києві, а на фронті російські війська продовжують повільне просування, додали у виданні.