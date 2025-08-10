﻿
Полiтика

Донька Кіта Келлога розповіла про вибір Трампа щодо України

Вибір американського президента Дональда Трампа вплине не лише на долю України, а й на майбутню безпеку США та всього світу. Про це заявила донька спеціального представника США Кіта Келлога Меган Моббс.

За словами Моббс, стає дедалі очевидніше, що Трамп стоїть на роздоріжжі британських політиків Вінстона Черчилля та Невілла Чемберлена.

– Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку США та вільного світу, – стверджує донька Келлога.

На її думку, не можна поступатися суверенітетом іншої держави в обмін на ілюзорну стабільність.

ForUA.com нагадує, у п’ятницю, 8 серпня, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована 15 серпня на Алясці. Він назвав її значущою подією у двосторонніх відносинах між США і Росією.

За словами Трампа, в угоді щодо України нібито варто очікувати обмін територіями.

Вже у суботу, 9 серпня, президент Володимир Зеленський наголосив, що територіальне питання зафіксовано у Конституції України, яку ніхто не збирається порушувати.

Як зазначив Зеленський, Москва нав’язує ідею обміну української території на українську, що гарантує в майбутньому зручніші позиції для відновлення війни з боку Росії.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Дональд Трампвійна в УкраїніКіт КеллогСША-УкраїнаМеган Моббс
