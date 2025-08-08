Керівництво Пентагон пропонує перенаправити частину зброї, виготовленої для України, на поповнення запасів, – CNN

Чинне керівництво Міністерства оборони США пропонує перенаправити частину зброї, виготовленої за програмою USAI для України, на поповнення витрачених запасів Пентагону.

Про це повідомляє CNN із посиланням на чотири джерела, ознайомлені зі змістом внутрішнього меморандуму американського Міноборони.

«У меморандумі, написаному минулого місяця керівником політичного відділу Пентагону, визначається можливість для Міністерства оборони перенаправити певну зброю та обладнання, призначені для України, назад до американських запасів. Це – кардинальний зсув, який може призвести до того, що мільярди доларів, раніше виділені (Конгресом США – ред.) для змученої війною країни, будуть спрямовані на поповнення витрачених американських запасів», - зазначає телеканал.

Навіть попри те, що Трамп схвалив план продажу американської зброї Україні через країни НАТО, в Пентагоні зберігають стурбованість щодо озброєння Києва у війні з Росією за рахунок американських запасів.

«Це особливо стосується товарів, які користуються великим попитом і залишаються дефіцитними, таких як ракети-перехоплювачі, системи ППО та артилерійські боєприпаси», - уточнюється у повідомленні.

У цьому зв’язку згадується, як місяць тому міністр оборони Піт Гегсет призупинив постачання великої кількості зброї в Україну на підставі меморандуму його заступника Елбріджа Колбі щодо скорочення запасів зброї в Пентагоні. Як тільки це набуло розголосу, Трамп скасував «паузу» та пообіцяв продовжувати передачу оборонної зброї Україні, а також оголосив про досягнення угоди з НАТО.

Тим не менше, меморандум Колбі залишається чинним і навіть містить раніше невідоме положення, яке дозволяє Пентагону перенаправляти зброю, вироблену для України за програмою USAI, назад до американських арсеналів.

«Хоча джерела повідомили, що зброя, схоже, поки не була перенаправлена, це положення може позбавити Україну мільярдів доларів матеріалів американського виробництва, що мають бути поставлені впродовж наступних місяців і років»,- зазначає телеканал.

Програма USAI була створена у 2016 році і традиційно забезпечувала Україну стабільними поставками зброї. Сенат недавно затвердив ще 800 мільйонів доларів для USAI в рамках щорічного оборонного бюджету. Але залишається неясним, чи потрапить ця зброя в Україну, повідомили джерела. Пентагон відмовився від коментарів щодо цього.

Крім того, в розпорядженні Пентагону все ще залишається близько 3,8 мільярда доларів коштів за президентськими повноваженнями (PDA), іншою програмою підтримки України. Деякі союзники по НАТО, зокрема Велика Британія, закликають США використати ці повноваження для посилення тиску на Путіна. Однак, за словами одного з джерел, нинішнє керівництво Пентагону націлене на те, аби утриматися від дій, поки термін для виділення цих коштів завершиться наприкінці поточного фінансового року.

Попри все, меморандум заступника глави Пентагону залишається основою для політики оборонного відомства США. Він класифікує американські запаси на «червону», «жовту» та «зелену» категорії, причому «червона» та «жовта» – це дефіцитні категорії, які вимагають чіткого схвалення міністром оборони перед тим, як бути відправлені будь-куди. Наприклад, ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot належать до «червоної» категорії, повідомили джерела.

Тим часом, Пентагон співпрацює з НАТО над розробкою нової системи продажу зброї європейським союзникам, яка потім може бути передана Україні. Цей механізм, по суті, полягає у створенні банківського рахунку НАТО, на який союзники зможуть вкладати гроші для купівлі зброї у США. За інформацією джерел, союзники працюють над тим, щоби досягти відправної точки в 10 мільярдів доларів на цьому рахунку.

ForUA.com нагадує, генсек НАТО Марк Рютте оголосив у вівторок, що союзники вже виділили понад 1 мільярд доларів на озброєння для України.