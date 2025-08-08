Пластичний хірург отримав підозру після проведення підтяжки грудей пацієнтці

У Києві пластичному хірургу повідомили про підозру через проведення підтяжки грудей пацієнтці з онкологічним захворюванням без повного обстеження, що призвело до поширення злоякісних новоутворень.

Прокуратура Шевченківського району Києва повідомила про підозру 30-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік міста. Лікар провів операцію з підтяжки молочних залоз жінці, у якої під час попереднього обстеження виявили пухлини, проте він не забезпечив необхідних додаткових досліджень та консультацію онколога.

За даними слідства, у вересні 2024 року пацієнтка звернулася до клініки з метою проведення підтяжки грудей. Операцію призначили вже за два дні. Під час ультразвукового дослідження виявили наявність пухлин, однак жінка не пройшла консультацію хірурга-онколога, мамографію та комп’ютерну томографію.

Наявність фіброзно-кістозної хвороби та онкологічних змін у молочних залозах є протипоказанням для проведення пластичних операцій, оскільки хірургічне втручання може спричинити поширення злоякісних клітин.

Через неналежне виконання професійних обов’язків пластичним хірургом у пацієнтки розповсюдилися злоякісні новоутворення з утворенням нових вогнищ хвороби. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання лікарем професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Розслідування триває, лікарю загрожує відповідальність за недбалість, що призвела до погіршення здоров’я пацієнтки.