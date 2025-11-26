Колишній мер Нью-Йорка та екс-кандидат у президенти США Майкл Блумберг представив свій власний мирний план для України, який складається із дев’яти кроків. У своїй авторській статті для видання Bloomberg він стверджує, що "слабка угода" не лише не зможе стримати російську агресію, але й призведе до величезних витрат для України, Європи та США.

Блумберг стверджує, що початкова пропозиція адміністрації США, розроблена з мінімальною участю Києва, здебільшого відображала російські пріоритети. Цей план вимагав від України здати території, які вона досі контролює, скоротити свої збройні сили, заборонити іноземну військову підтримку та провести вибори за графіком Кремля.

"Гарантії безпеки, хоч і були сильнішими, ніж раніше, були структуровані так, що президент РФ Володимир Путін міг спровокувати їхній крах за власним бажанням", — пише Блумберг.

Він визнав, що план може вдосконалитися після переговорів у Женеві, але попереджає, що європейські лідери та чимало членів Конгресу справедливо стурбовані, оскільки гострі питання, як-от можливий обмін територіями, залишаються невирішеними.

Альтернативний план Блумберга включає такі заходи:

Встановити верифіковане припинення вогню вздовж поточної лінії фронту.

Надати Україні обов'язкові гарантії безпеки з чіткими тригерами для дій.

Не обмежувати чисельність Збройних сил України.

Конгрес має санкціонувати передачу ракет Tomahawk Україні для використання як засобу стримування.

Німеччина повинна постачати ракети Taurus.

Заморожені російські державні активи мають бути спрямовані на відновлення України.

ЄС видає позики, забезпечені цими активами, для покриття дефіциту українського бюджету.

Конгрес має ухвалити двопартійне законодавство, яке автоматично запроваджує санкції проти покупців російського експорту, якщо Росія відновить бойові дії.

Український уряд має підтримати повне розслідування корупції на вищому рівні.

Блумберг підсумовує: якщо Путін відмовиться від таких умов, його нещирість щодо миру буде очевидною.

"Єдиний мир, якого США мають прагнути, — це той, що стримує його амбіції, а не заохочує їх", — додає Майкл Блумберг.

ForUA нагадує, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи перед європейськими депутатами у Страсбурзі 26 листопада, заявила, що Росія "не проявляє ознак справжньої готовності припинити конфлікт" і її дії не змінилися з часів Ялтинського саміту 1945 року.