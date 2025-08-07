﻿
Війна

СБУ назвала винних у здійсненні удару по Київській телевежі в березні 2022 року

Служба безпеки зібрала нову доказову базу на представників командування окупаційних угруповань РФ, які вчиняли воєнні злочини на початку повномасштабної війни.

Як повідомляється в телеграм-каналі в четвер, йдеться про двох окупантів: генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша – командувача дальньої авіації військово-повітряних сил армії країни-агресора; полковника Олега Скітського – командира 121-го важкого бомбардувального полку військово-космічних сил росії.

"За даними слідства, обидва фігуранти брали участь у підготовці та здійсненні ракетного удару рф по Київській телевежі 1 березня 2022 року. Для проведення повітряної атаки по столиці України окупанти задіяли стратегічні бомбардувальники ТУ-95МС. Як встановило розслідування, російська авіація вдарила по телевежі крилатими ракетами Х-101 класу "повітря-земля"", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожого обстрілу загинули п’ятеро цивільних людей, шестеро – отримали поранення.

Під час вибуху було пошкоджено технічні приміщення телецентру, багатоквартирні житлові будинки і спорткомплекс.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Кобилашу і Скітському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

СБУ зазначає, що обидва окупанти не вперше фігурують у розслідуваннях Служби безпеки щодо вчинення воєнних злочинів РФ проти цивільного населення та критичної інфраструктури України.

 Автор: Богдан Моримух

