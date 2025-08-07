﻿
Надзвичайні події

Біля McDonald's у Черкасах сталася стрілянина: невідомий зі зброєю перебуває в ресторані

Біля McDonald's у Черкасах сталася стрілянина: невідомий зі зброєю перебуває в ресторані

У закладі харчування в центрі Черкас сталася стрілянина. Наразі на місці працюють медики та правоохоронці.

Про це повідомили у поліції.

"Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліціянти евакуювали відвідувачів та персонал.

Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом", - зазначили там.

За даними Суспільного, це сталося біля ресторану McDonald's по вулиці Смілянській. 

Теги:

поліціястрілянинаЧеркасиресторанMcDonald's
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 7 серпня: дощі та спека на півдні
Суспiльство 07.08.2025 06:56:36
Погода 7 серпня: дощі та спека на півдні
Читати
OpenAI може оцінити себе в 500 млрд доларів
Технології 07.08.2025 00:01:41
OpenAI може оцінити себе в 500 млрд доларів
Читати
В Угорщині затримали чоловіка, який шукав кілера для вбивства Орбана
Свiт 06.08.2025 23:41:16
В Угорщині затримали чоловіка, який шукав кілера для вбивства Орбана
Читати

Популярнi статтi