Конфіскована колекція Медведчука поповнить Національний художній музей

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) ініціює передачу 149 арештованих творів мистецтва, які належали родині колишнього народного депутата Віктора Медведчука, до Національного художнього музею України.

Йдеться про картини, ікони та інші витвори мистецтва, які були визнані культурною цінністю за результатами експертної оцінки, проведеної у 2024 році фахівцями музею за ініціативи Нацагентства. Серед авторів — видатні представники закарпатської школи живопису: Йосип Бокшай, Гаврило Глюк та Адальберт Ерделі.

Передача стала можливою завдяки змінам до Закону України «Про АРМА», які набули чинності 30 липня 2025 року. Згідно з ними, агентство має право передавати активи культурної цінності до державних музеїв, бібліотек, заповідників та архівів без конкурсної процедури — за рішенням Кабінету Міністрів України.

Всього було арештовано 285 картин родини Медведчука. Після проведення мистецтвознавчої експертизи 149 творів були визнані частиною національної спадщини.