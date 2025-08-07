﻿
Надзвичайні події

Американський військовий шпигував для РФ в обмін на громадянство

22-річного американського військовослужбовця Тейлора Адама Лі арештували за підозрою у спробі шпигунства на користь Росії. Він передавав конфіденційні дані про бойові танки M1A2 Abrams, повідомило Міністерство юстиції США.

Згідно з інформацією CNN, Лі проходив строкову службу на базі Форт-Блісс (штат Техас) і мав доступ до цілком таємної/чутливої інформації (TS/SCI). Прокуратура заявила, що в червні він зв’язався через інтернет із людиною, яку вважав офіцером російської розвідки, і добровільно запропонував співпрацю.

«США незадоволені мною за те, що я намагаюся викрити їхні слабкі місця», – написав Лі у повідомленнях. – «Я навіть готовий добровільно допомагати Російській Федерації в будь-який спосіб».

У липні Лі передав співрозмовнику конфіденційну інформацію про вразливості танків Abrams, а також доправив частину танкового обладнання на склад в Ель-Пасо. Після цього він повідомив: «Місія виконана».

Його звинувачують у порушенні Закону про шпигунство та Закону про контроль за експортом зброї. Судові органи домагаються утримання Лі під вартою без можливості застави.

ФБР заявляє, що військовий намагався отримати російське громадянство в обмін на допомогу. Представники американської армії вже назвали справу «тривожним нагадуванням про реальні загрози». За інформацією Мін’юсту, Лі вже постав перед федеральним судом.

Як повідомляло раніше ForUa, СБУ затримала військовослужбовця Державної спеціальної транспортної служби Міноборони, який передавав ворогу розвіддані про позиції українських військ.

 

 

 

 

 

 

 

 

