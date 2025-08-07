Повернення рейсу: ще до однієї європейської столиці можна буде дістатися потягом

Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення: потяг Київ – Кишинів – Бухарест вирушить у перший рейс у ніч з 7 на 8 серпня. Про це повідомляє молдовське видання Moldova Liberă.

Перший поїзд вирушить із Києва у тестовому режимі — квитки на нього не продаватимуть. Він прибуде до Бухареста в ніч з 8 на 9 серпня, після чого вирушить у зворотному напрямку наступної ночі.

За попередніми даними, на початку курсування до потяга Кишинів – Бухарест буде приєднано два українські вагони, які прямуватимуть до столиці Румунії. Надалі кількість вагонів планують збільшити до чотирьох.

Це буде перше залізничне з’єднання між Києвом і Бухарестом з початку повномасштабного вторгнення Росії.