﻿
Економіка

Повернення рейсу: ще до однієї європейської столиці можна буде дістатися потягом

Повернення рейсу: ще до однієї європейської столиці можна буде дістатися потягом

Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення: потяг Київ – Кишинів – Бухарест вирушить у перший рейс у ніч з 7 на 8 серпня. Про це повідомляє молдовське видання Moldova Liberă.

Перший поїзд вирушить із Києва у тестовому режимі — квитки на нього не продаватимуть. Він прибуде до Бухареста в ніч з 8 на 9 серпня, після чого вирушить у зворотному напрямку наступної ночі.

За попередніми даними, на початку курсування до потяга Кишинів – Бухарест буде приєднано два українські вагони, які прямуватимуть до столиці Румунії. Надалі кількість вагонів планують збільшити до чотирьох.

Це буде перше залізничне з’єднання між Києвом і Бухарестом з початку повномасштабного вторгнення Росії.

 

 

 

 

Теги:

Укрзалізницязалізничне сполученнявійна в УкраїніКиїв-Бухарестпотяг до Бухаресту
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Санкції проти Росії: Рубіо ухилився від відповіді
Полiтика 06.08.2025 22:06:35
Санкції проти Росії: Рубіо ухилився від відповіді
Читати
Трамп націлився на інших імпортерів російської нафти
Свiт 06.08.2025 21:47:14
Трамп націлився на інших імпортерів російської нафти
Читати
Новообраний президент Польщі хоче збільшити армію до 300 тисяч військових
Свiт 06.08.2025 21:28:59
Новообраний президент Польщі хоче збільшити армію до 300 тисяч військових
Читати

Популярнi статтi