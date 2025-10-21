﻿
Свiт

В Празі заборонять електросамокати

Столиця Чехії Прага заборонить електросамокати з січня 2026 року, ставши ще одним європейським містом, яке вживає жорстких заходів щодо цього виду транспорту.

У понеділок, 20 жовтня, міські депутати ухвалили правки до правил щодо велосипедів, як педальних, так і електричних. Електросамокати виключили з правил, тобто фактично заборонили їх, повідомляє Euronews.

Затверджено заборону на електросамокати! Ми вводимо чіткі правила, які очистять громадський простір від неконтрольованого руху самокатів, які часто використовувалися в центрі міста більше як туристична атракція, ніж як засіб транспорту, і спричиняли хаос на тротуарах і в пішохідних зонах,заявив заступник мера Зденек Гржиб.

Ця загальноміська ініціатива є продовженням місцевих зусиль щодо обмеження кількості електросамокатів у Празі. Їх вже забороняли в центрі міста, де мешканці висловлювали занепокоєння з приводу безпеки.

ForUA зазначає, інші європейські міста також посилили правила щодо електросамокатів, а Париж і Мадрид взагалі їх заборонили.

 Автор: Сергій Ваха

