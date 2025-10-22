﻿
Головне

НАТО підготує і спорядить бригаду ЗСУ за своїми стандартами

НАТО підготує і спорядить бригаду ЗСУ за своїми стандартами

Дев’ять країн Північної Європи та Балтії підписали меморандум про створення та оснащення української військової бригади на території Польщі. Навчання проходитимуть у новому центрі OP-LEGIO. Про це повідомило Міністерство оборони Литви, передає LRT.

До ініціативи долучилися Норвегія, Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Швеція. Країни-учасниці взяли на себе зобов’язання забезпечити навчання українських військових, а також надати зброю, техніку та спорядження за стандартами НАТО.

За словами литовського Міноборони, ця програма має підготувати повноцінну бойову бригаду ЗСУ, здатну діяти за тактикою та структурою Альянсу. «Україна бореться не лише за свою свободу, а й за безпеку всієї Європи. Ми повинні зробити все, щоб її війська були готові на найвищому рівні», — наголосили у відомстві.

Литва у межах проєкту надасть мобільну навчальну групу, навчальні боєприпаси та гранати, а також засоби боротьби з дронами та прилади нічного бачення литовського виробництва — на загальну суму близько 12 мільйонів євро.

Довідка: навчальний центр OP-LEGIO, який розташований за 160 кілометрів від кордону з Україною, офіційно розпочав роботу 1 жовтня. Його мета — створити платформу для координації міжнародної військової допомоги Україні та підвищення взаємосумісності ЗСУ з арміями НАТО.

Як повідомляло раніше ForUa, у ЗСУ назвали найпопулярніші бригади серед новобранців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НАТОПольщавійна в Українінавчання ЗСУOP-LEGIOнавчальний центрнавчання українських військових
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна просить ЄС розпочати неофіційний процес вступу попри вето Угорщини
Полiтика 21.10.2025 21:24:56
Україна просить ЄС розпочати неофіційний процес вступу попри вето Угорщини
Читати
Швеція виділяє додаткові 35 млн євро на допомогу Україні
Економіка 21.10.2025 21:05:42
Швеція виділяє додаткові 35 млн євро на допомогу Україні
Читати
Схема на 56 млн грн: екскерівницю ДПС Дніпропетровщини обвинувачують у зловживанні владою
Надзвичайні події 21.10.2025 20:46:58
Схема на 56 млн грн: екскерівницю ДПС Дніпропетровщини обвинувачують у зловживанні владою
Читати

Популярнi статтi