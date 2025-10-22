НАТО підготує і спорядить бригаду ЗСУ за своїми стандартами

Дев’ять країн Північної Європи та Балтії підписали меморандум про створення та оснащення української військової бригади на території Польщі. Навчання проходитимуть у новому центрі OP-LEGIO. Про це повідомило Міністерство оборони Литви, передає LRT.

До ініціативи долучилися Норвегія, Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Швеція. Країни-учасниці взяли на себе зобов’язання забезпечити навчання українських військових, а також надати зброю, техніку та спорядження за стандартами НАТО.

За словами литовського Міноборони, ця програма має підготувати повноцінну бойову бригаду ЗСУ, здатну діяти за тактикою та структурою Альянсу. «Україна бореться не лише за свою свободу, а й за безпеку всієї Європи. Ми повинні зробити все, щоб її війська були готові на найвищому рівні», — наголосили у відомстві.

Литва у межах проєкту надасть мобільну навчальну групу, навчальні боєприпаси та гранати, а також засоби боротьби з дронами та прилади нічного бачення литовського виробництва — на загальну суму близько 12 мільйонів євро.

Довідка: навчальний центр OP-LEGIO, який розташований за 160 кілометрів від кордону з Україною, офіційно розпочав роботу 1 жовтня. Його мета — створити платформу для координації міжнародної військової допомоги Україні та підвищення взаємосумісності ЗСУ з арміями НАТО.

