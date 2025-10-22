Неочікуваний візит: Трамп проведе закриту зустріч з генсеком НАТО

Президент США Дональд Трамп 23 жовтня за київським часом проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті Білого дому. Про це йдеться в офіційному розкладі американського лідера на 22 жовтня.
Деталі зустрічі
Час: 16:00 за Вашингтоном (23:00 за Києвом)
Місце: Овальний кабінет Білого дому
Формат: наразі передбачено закриту для преси зустріч, проте умова може змінитися.
Крім переговорів із Трампом, генсек НАТО планує зустрітися з членами американського Конгресу.
Очікується, що одним із головних питань порядку денного стане війна Росії проти України та інші аспекти безпеки в Європі.
Як повідомляло раніше ForUa, доля саміту в Будапешті вирішиться найближчими днями.
Автор: Тетяна Андрійко