Неочікуваний візит: Трамп проведе закриту зустріч з генсеком НАТО

Президент США Дональд Трамп 23 жовтня за київським часом проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті Білого дому. Про це йдеться в офіційному розкладі американського лідера на 22 жовтня.

Деталі зустрічі

Час: 16:00 за Вашингтоном (23:00 за Києвом)

Місце: Овальний кабінет Білого дому

Формат: наразі передбачено закриту для преси зустріч, проте умова може змінитися.

Крім переговорів із Трампом, генсек НАТО планує зустрітися з членами американського Конгресу.

Очікується, що одним із головних питань порядку денного стане війна Росії проти України та інші аспекти безпеки в Європі.

Як повідомляло раніше ForUa, доля саміту в Будапешті вирішиться найближчими днями.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

РюттеТрампвійна в Українізустріч у Вашингтоні
