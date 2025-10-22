Окупанти пошкодили нафтогазові об’єкти на Полтавщині

У середу, 22 жовтня, російські окупанти завдали удару по Миргородському району Полтавської області. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За даними очільника ОВА, пошкоджено об’єкти підприємств нафтогазової промисловості в районі прямих влучень та падіння уламків. Постраждалих немає. Інших подробиць наразі не уточнюють.

Цей удар став частиною масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, яка відбулася 22 жовтня. У Києві дрони та ракети влучили у чотири райони столиці, спричинивши пожежі у багатоповерхових будинках; загинули двоє людей.

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки 2000 споживачів залишилися без світла; повідомляється про пожежу у багатоповерхівці та 13 постраждалих.

Також зафіксовані вибухи у Дніпропетровській області.

Ці атаки демонструють продовження стратегічного удару Росії по критичній інфраструктурі України.

Як повідомляло раніше ForUa, внаслідок обстрілу Києва в кількох районах міста виникли пожежі, є поранені та загиблі.