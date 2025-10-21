У ГУР повідомили про підрив колій на одному з перегонів залізничного сполучення Псков - Санкт-Петербург

У ніч проти 21 жовтня відбувся підрив колій на одному з перегонів залізничного сполучення Псков — Санкт-Петербург, який використовують для військової логістики російської армії.

Про це hromadske повідомили джерела Головного управління розвідки.

За даними української розвідки, внаслідок вибуху сталося також часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу. На місце відразу вирушили спеціальні служби Росії.

Джерела в ГУР додали, що в результаті вибуху логістика та рух залізничними шляхами зупинено, що негативно вплине на постачання російської армії.