Погода 7 серпня: дощі та спека на півдні

Сьогодні через територію України буде продовжувати переміщуватися холодний атмосферний фронт. У деяких регіонах стане трохи прохолодніше. Температура повітря у західних областях становитиме +20-25°градусів; на півдні та південному сході +28-33°; на решті території + 22-27° градуси.

Вітер - переважно північно-західний, 5-10 м/с. Мінлива хмарність. На сході та південному сході країни - місцями короткочасний дощ з грозою; на решті території без опадів, – повідомили синоптики.

У столичному регіоні - мінлива хмарність, без опадів. Вітер - північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в Києві +23-25°градусів; і області + 22-27°.

Синоптики також попереджають, що 7-8 серпня у південній частині, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій та Дніпропетровській областях, а 9 серпня і у Львівській, Волинській, Чернівецькій областях – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.