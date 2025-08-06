Погода 6 серпня: грози зі шквалами та шалена спека

Сьогодні в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. У західних, Вінницькій, Житомирській та в більшості північних та центральних областей короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території - без опадів, повідомили синоптики. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у західних областях +18-23°, у північних та Вінницькій областях +24-29°, на решті території +30-34°, у південній частині - місцями сильна спека +35-37°.

У Києві та області - хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза. В окремих районах області - град та шквали 15-20 м/с. Вітер - південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці +26-28°. На Київщині +24-29°.