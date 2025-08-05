﻿
Суспiльство

У застосунку "Резерв+" додано нову відстрочку

У застосунку "Резерв+" додано нову відстрочку

В оновленні застосунку «Резерв+» додалася нова відстрочка. Вона призначення для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи. Про це повідомляє Міністерство оборони.

«Щоб отримати цю відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану», – йдеться в заяві.

Для того, аби оформити відстрочку потрібно:

  • натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв+»,
  • вибрати пункт «Подати запит на відстрочку»,
  • вибрати відповідну категорію,
  • чекати сповіщення із результатом.

Як відомо, відстрочки в «Резерв+» запустилися в листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.

Нагадаємо, наприкінці липня – на початку серпня у застосунку «Резерв+» зʼявляться нові відстрочки для педагогів. Згодом відстрочку у «Резерв+» зможуть отримати родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 24 травня ухвалив зміни до порядку проведення призову, якими унормував надання відстрочки від мобілізації на один рік педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Уточнено, хто саме може претендувати на відстрочку, за яких умов і які документи для цього потрібно подавати.

Раніше у застосунку «Резерв+» зʼявилися дві нові підстави для відстрочки. За інформацією Міністерства оборони, їх можуть отримати особи з тимчасовою непридатністю до служби за результатами ВЛК та батьки неповнолітніх дітей, якщо дружина або чоловік служить у ЗСУ.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Міноборонивійнамобілізаціявідстрочкарезерв+застосунок Резерв+застосунок
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Молдовський суд дав 7 років за ґратами лідерці сепаратистів Гуцул
Свiт 05.08.2025 12:51:03
Молдовський суд дав 7 років за ґратами лідерці сепаратистів Гуцул
Читати
Майже 60% німців не стали б захищати свою країну в разі вторгнення Росії - опитування
Свiт 05.08.2025 12:30:07
Майже 60% німців не стали б захищати свою країну в разі вторгнення Росії - опитування
Читати
Література допомагає тримати внутрішній стрій у найважчі часи
Культура 05.08.2025 12:00:19
Література допомагає тримати внутрішній стрій у найважчі часи
Читати

Популярнi статтi