Ядерний брязкіт: що стоїть за погрозами Медведєва Заходу

Погрози заступника голови Ради Безпеки Росії Дмитра Медведєва є частиною ширшої кремлівської кампанії "брязкання" ядерною зброєю, спрямованої на залякування Заходу та стримування підтримки України. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці наголошують, що ці погрози продовжувалися навіть після наказу США розгорнути атомні підводні човни поблизу Росії 1 серпня, що підтверджує, що заяви Медведєва є елементом скоординованої інформаційної стратегії Кремля.

Аналітики звертають увагу, що російський диктатор Володимир Путін міг би припинити подібні заяви Медведєва, але навмисно використовує екс-президента для посилення радикальної риторики і створення атмосфери страху серед західних політиків.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі можуть існувати різні думки, але саме позиція Путіна є вирішальною у зовнішній політиці. Проте ISW підкреслює, що погрози Медведєва не є незалежними, а, ймовірно, узгоджені з офіційною політикою Кремля.

Нещодавно Медведєв жорстко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа щодо санкцій, назвавши їх "ультимативною грою" та пригрозивши війною. У соцмережі X він заявив, що Росія — це не Ізраїль і не Іран, і попередив, що кожен новий ультиматум є кроком до війни "не між Росією та Україною, а всередині США".

Відповіддю Трампа стали попередження про небезпеку таких заяв і наказ розмістити американські атомні підводні човни поблизу Росії.