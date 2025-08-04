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Зеленський вимагає від Свириденко програму дій для прикордонних територій

Зеленський вимагає від Свириденко програму дій для прикордонних територій

Україна продовжить підтримку своїх громад східної частини країни, зокрема, президент України Володимир Зеленський очікує від прем'єр-міністра Юлії Свириденко доповідь про програму дій для прикордонних територій.

"Держава буде і надалі підтримувати наші міста, наші громади східної частини України.

Зокрема, це стосується спеціальних умов для бізнесу на прифронтових та прикордонних територіях, щоб зберегти робочі місця та зберегти наше українське виробництво. Багато нюансів. Ми обговорили вже з прем'єр-міністром Юлією Свириденко і очікую доповідь про програму дій для прикордонних територій", - сказав Зеленський у зверненні у понеділок

Також президент обговорив з головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим, і мером Харкова Ігорем Тєрєховим додаткову фінансову підтримку для бригад на Харківщині, які виконують бойові завдання.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

урядКабмінВолодимир ЗеленськийЮлія Свириденкоприкордоння
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