Вільна Україна означає безпечну Польщу, – Сікорський

Глави МЗС України і Польщі Андрій Сибіга і Радослав Сікорський обговорили реалізацію і підготовку до реалізації чергових 47, 48 та 49 пакетів військової допомоги Польщі для України.

Про це Сікорський повідомив у п’ятницю, 1 серпня, на спільній пресконференції з главою української дипломатії в резиденції польського міністра в Хобєліні на півночі Польщі, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні ми обговорили продовження військової співпраці між Польщею та Україною у протистоянні російській агресії та імперіалізму. Ми обговорили реалізацію 47-го пакету військової допомоги та поточну роботу над 48 та 49 пакетами, які є особливо важливими для України, оскільки вони нададуть значну підтримку обороноздатності нашого сусіда цього року», - підкреслив Сікорський, який віднедавна також є віцепрем’єр-міністром в уряді Дональда Туска.

Він додав, що не розголошуватиме публічно деталі щодо цих пакетів.

Глава польської дипломатії також підкреслив: Варшава задоволена тим, що аргументи країни у контексті необхідності збереження та збільшення військової допомоги для України позитивно сприймаються ключовими партнерами, насамперед Сполученими Штатами.

Віцепрем’єр РП висловив задоволення з приводу того, що Трамп прийняв рішення про відновлення військової підтримки для України у відповідь на інформацію про ушкодження польського консульства у Києві.

Реагуючи на останні обстріли України, зокрема Києва, Cікорський наголосив, що Путін не засвоїв звірств Другої світової війни: «Божевілля диктатора є сильнішим».

«Я глибоко вірю, що Польщ завжди підтримуватиме вільну і незалежну Україну, і радий, що розмова президента Зеленського з нашим новообраним президентом (Каролем Навроцьким – ред.) це підтвердила», - наголосив польський віцепрем’єр.

Сікорський додав, що в цьому питанні в Польщі «існує національний консенсус серед найважливіших партій». За його словами, це робиться в інтересах України, але передусім - в інтересах Польщі.

«Вільна Україна означає безпечну Польщу», - констатував Сікорський.



