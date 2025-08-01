Зеленський - Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники відбивають кожну спробу росіян просуватися вперед по українській території. Про це він поінформував у зверненні.

“Були сьогодні російські вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись – на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині – зрештою ми відбиваємо. Це непросто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок – дуже важливий”, - заявив він.

Президент поінформував, що у четвер, 31 липня, заслухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

“Фронт, особливо Покровський напрямок – позиції наші підрозділи наші - все тримають. Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська така тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта”, - заявив Зеленський.

ForUA.com нагадує, Сили оборони півдня спростували інформацію про нібито захоплення села Кам’янське Запорізької області.