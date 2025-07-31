Трамп «не має наміру чекати вічно»: Рубіо про припинення війни в Україні

Американські чиновники цього тижня обговорювали з наближеними російського диктатора Путіна питання війни рф проти України. Ніякого прогресу вони не досягли. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News Radio.

Рубіо зазначив, що президент Дональд Трамп чекав вже понад шість місяців робив усе можливе для того, щоб війна рф проти України завершилася.

«Ми продовжуємо контакти з російською стороною - буквально цього тижня, у понеділок або вівторок, у нас була розмова. Не з Путіним, а з деякими його наближеними, в надії знайти якесь розуміння на шляху до миру. Але ми не бачимо прогресу», - розповів держсекретар.

Він уточнив, що найбільше Трампа засмучує, коли він після гарних телефонних розмов із Путіним вмикає новини і бачить, що РФ розбомбила чергове українське місто, яке розташоване далеко від лінії фронту.

«Тому в якийсь момент йому доведеться прийняти рішення: чи варто далі намагатися домовлятися про перемир'я, якщо одна зі сторін у ньому не зацікавлена», - додав Рубіо.

За його словами, в американського лідера зараз є багато варіантів тиску на Росію. Він може запровадити вторинні санкції на продаж російської нафти, оскільки це значна частина доходів Москви. Також можливі санкції на банківський сектор, які «будуть серйозними».

«Повторю: ми сподіваємося цього уникнути і знайти шлях, який призведе до припинення бойових дій. Ми відкриті до різних сценаріїв, але найкращий шлях - це припинити стрілянину і почати говорити. Поки що, принаймні на наш погляд, російська сторона не виявляє щирого інтересу до досягнення цієї мети», - наголосив Рубіо.

Також він звернув увагу, що Трамп «не має наміру чекати вічно».

ForUA.com нагадує, 28 липня Трамп заявив, що дасть росії приблизно 10-12 днів, щоб припинити війну, перш ніж запровадити санкції проти рф та її партнерів

Президент США Дональд Трамп вимагає, щоб домовленість про припинення війни росії проти України була досягнута до 8 серпня.