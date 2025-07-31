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Столиця

День жалоби оголошено у Києві 1 серпня

День жалоби оголошено у Києві 1 серпня

"Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 1 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та ракет 31 липня, загинуло 11 людей, 93 постраждали.

Раніше у Києві дівчина вижила, вилетівши з 9-го поверху під час нічної атаки.

Теги:

КличкоКиїввійнаобстрілдень жалобиокупанти
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