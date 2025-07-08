ТЦК змінюють формат роботи: подробиці

Через посилення ракетних та дронових атак з боку РФ Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть змінити формат своєї роботи. Про це заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

За його словами, попри обстріли процес мобілізації не зупиняється, проте задля безпеки працівників і відвідувачів центри можуть тимчасово переходити на інші моделі роботи.

«Я не скажу, що це звичний режим, але подекуди доводиться змінювати формат. Насамперед для того, щоб убезпечити життя та здоров’я як персоналу, так і відвідувачів — серед яких ветерани, пенсіонери, члени сімей військовослужбовців», — зазначив Саранцев.

Що зміниться:

- Частину працівників ТЦК можуть перевести в інші, безпечніші місця.

- Деякі послуги почнуть надавати дистанційно.

- У сервісі «Резерв+» з’явиться новий функціонал для спрощеної взаємодії громадян з ТЦК та СП, який також забезпечить додаткову безпеку під час мобілізаційних процесів.

«Так, можливо, це створює певні незручності — але це новий виклик. Ми продовжуємо роботу з комплектування наших підрозділів. Мобілізація триває і триватиме», — додав речник.